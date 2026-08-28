Команда Львівського онкологічного центру відвідала Zenyk Art Gallery

Команда Львівського онкоцентру відвідала виставку «НАШІ» у Zenyk Art Gallery з нагоди Дня Незалежності України.

Експозиція містить 207 творів 27 українських митців і народних майстрів. Автори представляють різні регіони України.

Серед робіт виділяються твори Марії Примаченко, Параски Плитки-Горицвіт, Ганни Собачко-Шостак і Никифора Дровняка. Інші майстри теж показали свої роботи.

Виставка демонструє життя народної традиції. Вона змінюється і знаходить нові форми в сучасному мистецтві.

Україна бореться за право бути вільною. Важливо берегти не лише землю. Треба зберігати пам’ять, культуру, традиції та мистецтво. Саме вони формують нашу ідентичність.

Незалежність дає змогу знати своє і берегти його. Ми пам’ятаємо, ким ми є. Це передаємо далі.

Медики дякують Zenyk Art Gallery. Галерея відкрила цю історію через мистецтво. Вони провели важливий день разом.