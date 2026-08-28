У Львові вшанують пам’ять Героя України Андрія Парубія

30 серпня Львів вшановує пам’ять Героя України Андрія Парубія.

Андрій Парубій усе життя боровся за Україну. Він захищав її свободу та незалежність.

Пам’ятні заходи стартують о 16:00 на площі Андрія Парубія. Зиновій Медюх та Марія Бурмака візьмуть участь у урочистостях.

Вони відкриють виставку «Андрій Парубій веде нас в бій!». О 19:00 глядачі побачать фільм про Героя України Андрія Парубія.

Організатори запрошують львів’ян приєднатися до вшанування. Разом згадаємо людину, яка віддала життя за Україну. Львів пам’ятає своїх Героїв.