Нові розкопки на Ілівському городищі: археологи вивчили старовинну споруду

Археологи повністю розкрили пам’ятку «Ілівське городище‑святилище» в селі Ілів Стрийського району цього літа.

Роботи тривають з 2023 року. Розкопки веде спільна експедиція «Адміністрації історико‑культурного заповідника “Стільське городище”» та Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. Керівник польових робіт — кандидат історичних наук Андрій Гавінський. До досліджень долучаються волонтери, студенти та місцеві краєзнавці.

У серпні команда продовжила вивчення насипу, що знаходиться зі внутрішнього боку валу дитинця. Цей насип частково вивчали ще 1987 року й тоді пов’язували його з язичницьким святилищем. Під близькометровим шаром грунту археологи виявили кам’яну П‑подібну конструкцію.

Конструкція сягає приблизно семи метрів у довжину і 3,5–4 метрів у ширину. Вона прилягає до підошви валу, де знайшли залишки перепалених колод і дощок.

У засипці й усередині споруди зустріли поодинокі матеріали доби енеоліту та княжого періоду. Ці знахідки вказують на тривале використання території городища в різні історичні епохи.

28 серпня на городищі провели польовий семінар за участю археологів, науковців, музейників та фахівців з охорони культурної спадщини. Під час зустрічі обговорили останні розкопки й можливі інтерпретації споруди.

Учасники дійшли висновку: найпереконливіша гіпотеза — на кам’яному фундаменті у середньовіччі стояла дерев’яна вежа.

Результати багаторічних досліджень Ілівського городища оформлять у колективну монографію. Також визначили подальші напрями вивчення цієї пам’ятки та інших об’єктів заповідника «Стільське городище».