Трагедія на Львівщині: загинув 16-річний хлопець

Співробітники Стрийського районного управління поліції розслідують трагічний випадок загибелі 16-річного хлопця у місті Стрий.

За попередніми даними, 20 вересня близько 19:00, під час перебування у закинутій будівлі, на підлітка впав бетонний блок. Від отриманих травм він помер на місці.

Про інцидент повідомили друзі загиблого, зателефонувавши на спецлінію 102. На місце одразу виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики швидкої допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно з ч.3 ст.367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, під процесуальним керівництвом Стрийської окружної прокуратури.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини цієї трагічної події.