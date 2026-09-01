2 вересня у Львові проведуть прощання з воїном Олегом Готем

У середу, 2 вересня, у Львові прощатимуться з військовослужбовцем Олегом Готем, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Міська влада закликає львів’ян і гостей міста долучитися до церемонії. Просять утриматися від розважальних заходів і святкувань на час прощання.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Приблизно о 11:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання відбудеться на Голосківському кладовищі, на полі 34-В.

Олег Готь (13.03.1983 — 23.01.2025) народився і виріс у Львові. Він навчався у середній загальноосвітній школі №62, а згодом у школі №99. Працював водієм навантажувача в ТОВ «АТБ‑Маркет», а пізніше — у філії ТОВ «Нестле Україна» «Львів».

Рідні згадують Олега як цілеспрямовану та працьовиту людину. Він був товариським, відповідальним і наполегливим. Не уникав труднощів і впевнено ішов до поставлених цілей. Вів активний, спортивний спосіб життя; займався рукопашним боєм і стрільбою. Цікавився медициною, проходив медичні курси і постійно розширював знання. Любив риболовлю і відпочинок на природі.

У 2024 році він став на захист Батьківщини від повномасштабного вторгнення російських окупантів. Служив на Донецькому напрямку у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

У загиблого залишилися батьки, брат із сім’єю, похресники та інші рідні.