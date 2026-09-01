Вулиця Чупринки у Львові: ремонтують тротуар і облаштовують безбар’єрні входи

У Франківському районі Львова на вулиці Генерала Чупринки, біля будинку №84, тривають роботи з оновлення тротуару та облаштування безбар’єрного простору.

Робітники ремонтують пішохідну зону і пристосовують входи до закладів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Виконують роботи на парній стороні вулиці при співфінансуванні з ісландською ініціативою Ramp Up. Планують завершити їх протягом двох тижнів.

«Уже зовсім скоро ця ділянка стане зручнішою та доступнішою для всіх, зокрема для маломобільних людей. Тут облаштують доступний хідник, а також зроблять безбар’єрними 6 входів до закладів уздовж цієї ділянки», — повідомили у Франківській районній адміністрації.

Йдеться не лише про нове покриття тротуару. На цій ділянці створюють доступний пішохідний прохід. Також облаштовують шість входів, щоб люди на інвалідних візках і батьки з дитячими візками могли комфортно користуватися ними.

Співпраця Львова з ініціативою Ramp Up триває кілька років. Торік у межах проєкту на вулиці Героїв УПА, 76, облаштували вісім доступних входів до закладів. Цього року завершили роботи на вулиці Стрийській, де зробили п’ять безбар’єрних входів.

Загалом у 2025 році в межах ініціативи доступні входи облаштували до 58 будівель у Галицькому, Франківському та Личаківському районах Львова. Цьогоріч проєкт продовжили.

Ініціативу Ramp Up започаткував ісландський підприємець Гаральдур Торлейфссон, який пересувається на кріслі колісному. У 2023 році під час робочої поїздки міського голови Львова до Рейк’явіка сторони домовилися про співпрацю задля покращення доступності міського простору.

Створено за матеріалами: 032.ua