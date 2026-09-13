Нічний обстріл Львівщини «шахедами»: у Стрию пошкоджено кілька будівель

У ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Львівщині безпілотниками.

Повітряну тривогу в області оголосили кілька разів. Сили протиповітряної оборони уразили ворожі цілі, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Перша тривога пролунала о 1:02. У регіоні фіксували рух ударних безпілотників. Упродовж ночі оголосили жовтий рівень небезпеки у Золочівському, Шептицькому, Стрийському та Дрогобицькому районах.

Близько 3:26 Козицький заявив, що в повітряному просторі області «шахедів» не було. Однак небезпека повернулася приблизно о 5:15.

Остання повітряна тривога тривала понад три години: відбій оголосили о 9:12.

За попередньою інформацією, влучання зафіксували у Стрию.

О 8:20 Стрийська міська рада повідомила про атаку безпілотників і закликала мешканців залишатися в укриттях.

Станом на 9:55 у міськраді уточнили: у Стрийській громаді зафіксували кілька влучань. Пошкоджені багатоквартирний будинок біля об’їзної, господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також господарська споруда школи в районі Нового світу.

Жертв немає. Для оцінки наслідків скликають відповідну комісію. Деталі щодо наслідків нічної атаки на Львівщині уточнюють.

Створено за матеріалами: 032.ua