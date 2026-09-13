У Львові Mercedes-Benz скоїв наїзд на пенсіонерку

11 вересня на вулиці Тараса Шевченка у Львові 27-річна водійка Mercedes-Benz наїхала на 72-річну пішоходку.
Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.
За інформацією поліції Львівської області, аварія сталася в зазначений день на цій вулиці.
За попередніми даними, 27-річна львів’янка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, здійснила наїзд на місцеву мешканку, якій 72 роки.
Постраждалу оперативно доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цією статтею — обмеження волі строком до трьох років.
Крім того, передбачене позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та з’ясовують причини наїзду.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua