У Львові Mercedes-Benz скоїв наїзд на пенсіонерку

11 вересня на вулиці Тараса Шевченка у Львові 27-річна водійка Mercedes-Benz наїхала на 72-річну пішоходку.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.

За інформацією поліції Львівської області, аварія сталася в зазначений день на цій вулиці.

За попередніми даними, 27-річна львів’янка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, здійснила наїзд на місцеву мешканку, якій 72 роки.

Постраждалу оперативно доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цією статтею — обмеження волі строком до трьох років.

Крім того, передбачене позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та з’ясовують причини наїзду.