Нічна пожежа в господарській будівлі села Завадів на Яворівщині

У селі Завадів Яворівського району вночі загорілася господарська будівля, і рятувальники запобігли поширенню вогню на житловий будинок.

Пожежу зафіксували 4 вересня о 04:03. Власники почули тріск шиферу на даху через високу температуру і одразу викликали службу порятунку.

На місце оперативно виїхали рятувальники з Немирова та Яворова. При їх прибутті дах споруди вже був повністю охоплений полум’ям, яке швидко поширювалося по дерев’яних конструкціях покрівлі.

Всередині палахкотіла близько 3 тонн сіна, а полум’я загрожувало перекинутися на житловий будинок і сусідню господарську споруду.

Через сильне задимлення рятувальники діяли в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу локалізували о 04:53, а остаточно ліквідували о 05:48.

До гасіння залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Ніхто з людей не постраждав.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.