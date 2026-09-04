Лубінець прибув до Львівщини з робочим візитом — Point Lviv

У Львові Дмитро Лубінець, Ярослав Гасяк і Тарас Грень вшанували загиблих захисників на Личаківському кладовищі.

4 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перебуває на Львівщині.

Розпочавши робочий візит, він разом із керуючим справами обласної ради Ярославом Гасяком відвідав Личаківське кладовище.

Вони поклали квіти та вшанували пам’ять хвилиною мовчання тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

Ярослав Гасяк підкреслив: «Пам’ять про тих, хто загинув за Україну, — наш обов’язок і відповідальність.

Ми маємо берегти імена Героїв та робити все можливе, щоб їхній подвиг не був забутий.

Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за Україну», — зазначив він.



























Робочий візит Уповноваженого на Львівщину триватиме упродовж дня.

У програмі — зустрічі й заходи з питань захисту прав і свобод людини та підтримки ветеранів і військовослужбовців.

Також він приділятиме увагу внутрішньо переміщеним особам, родинам зниклих безвісти захисників, молоді та представникам громадськості.



