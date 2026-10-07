Львівська місцева інвестиційна рада затвердила оновлення Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій

Місцева інвестиційна рада схвалила зміни до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Львівщини

Відтепер портфель оновлюватимуть щомісяця замість щокварталу, що дозволить оперативніше реагувати на зміни пріоритетів і стану проєктів.

7 жовтня відбулося засідання Місцевої інвестиційної ради при Львівській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі члени ради розглянули та затвердили зміни до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Львівщини. Тепер оновлення портфеля відбуватиметься щомісяця, а не щокварталу, що забезпечить гнучкість у врахуванні нових пріоритетів і готовності проєктів.

Голова Ради, перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, підкреслив: «Якісне формування проєктного портфеля є ключовою умовою для ефективного спрямування публічних інвестицій та залучення додаткових ресурсів на важливі для регіону проєкти».

За словами Вадима Табакери, директора департаменту економічної політики Львівської ОВА та секретаря ради, на розгляд подали пропозиції від восьми структурних підрозділів облдержадміністрації. Всього експертна оцінка охопила 36 публічних інвестиційних проєктів.

Рада ухвалила включення до портфеля всі 36 проєктів: 30 з них вже були у портфелі, але потребували уточнення вартості та напрямів відповідно до Середньострокового плану пріоритетів на 2027–2029 роки. Шість позначено як нові, вони стосуються галузей охорони здоров’я та освіти.

Натомість 16 проєктів виключили через необхідність їхнього переосмислення у зв’язку зі змінами пріоритетів або підходів до реалізації.

Після коригувань Єдиний проєктний портфель Львівщини складатиметься з 211 проєктів і програм загальною вартістю підготовки й реалізації приблизно 18,7 млрд гривень.