Львівські спортсмени і тренери отримали грошові премії за спортивні досягнення

На Львівщині 77 спортсменів та 66 тренерів отримали грошові премії за високі результати на міжнародних та всеукраїнських змаганнях у другому кварталі цього року.

Нагороди отримали представники 13 видів спорту. Серед них вільна боротьба, велосипедний спорт, легка атлетика, спортивна акробатика та плавання. Також відзначили фехтувальників, стрільців, п’ятиборців і триатлоністів. До списку увійшли боксери, гімнастки з художньої гімнастики, каноїсти та ватерполісти.

Загальна сума виплат сягнула майже 1,4 млн грн. Спортсменам спрямували 921 тис. грн, а тренерам дісталося 460,5 тис. грн.

У департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА підкреслюють: кожен результат вимагає щоденної праці та серйозної підготовки.

«За кожною медаллю та спортивним результатом стоять щоденна праця, дисципліна і наполегливість спортсменів, а також велика робота тренерів. Тому для нас важливо не лише відзначати перемоги, а й підтримувати тих, хто їх здобуває та допомагає до них прийти. Ці виплати – це подяка спортсменам і тренерам Львівщини за їхню працю та внесок у розвиток спорту області», – зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хімʼяк.

Повний перелік спортсменів і тренерів, які здобули премії, вже опублікували на офіційних ресурсах департаменту.