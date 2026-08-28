На вихідні синоптики обіцяють короткочасні дощі та +28°C

Львів та область цими вихідними накриють короткочасні дощі з грозами.

Гідрометцентр України оприлюднив прогноз на найближчі дні.

У суботу 29 серпня ніч принесе +10…+15 градусів. День прогріє повітря до +23…+28.

Вітер подує південно-східний і зміниться на північно-західний. Його швидкість сягне 9-14 м/с. Пройдуть короткочасні дощі та грози.

Неділя 30 серпня зігріє ніч до +15…+17. Вдень стовпчики покажуть +25…+27 тепла.

Західний вітер ослабне до 3-8 м/с. Знову випадуть короткочасні дощі з грозами.

Понеділок 31 серпня стартує з +17 вночі. День підніме температуру до +30.

Північно-західний вітер посилиться до 5-10 м/с. Можливі короткочасні дощі та грози.