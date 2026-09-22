На Львівщині біля Радехова планують створити новий транспортний аеропорт

Львів не є придатним для розміщення нового летовища через щільну житлову забудову та протиріччя з громадою Сокільників.

Про це стало відомо 22 вересня під час засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської обласної ради.

Обрали нову локацію для транспортного аеропорту Львівщини – вздовж траси Львів – Луцьк, у місці, де раніше функціонувало сільськогосподарське летовище.

Заступник директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Віктор Ващук зауважив, що оптимальна ділянка знаходиться між дорогою на Луцьк та цукровим заводом у Радехові. Цей район варто розвивати не лише як транспортний вузол, а й як логістичний центр, враховуючи наявність залізниці, яка потребує реконструкції.

«Регіон зараз не дуже динамічний, але якщо тут розвинути транспортну авіацію або подібні напрямки, це матиме сенс», – підкреслив він.

Віктор Ващук детальніше пояснив, що конфлікти між громадами Сокільників та Львова довкола аеропорту пов’язані із застарілими планами інституту “Украеропроект” 2005 року. Тоді у генплані розвитку аеропорту до Євро-2012 чітко визначали, що розширення можливе, але без збільшення шумових зон і інших обмежень.

Влада не може допустити розширення шумових зон аеропорту, що було б проблемою для мешканців Львова, Сокільників та Зимної Води. Тож нові транспортні хаби і проекти авіаційної логістики варто розміщувати у районах із низькою щільністю населення та перспективами розвитку.

За словами Ващука, аеропорт «Львів-2» (Стрийський) не відповідає сучасним вимогам безпеки через недостатню довжину злітно-посадкової смуги і повну забудову з боку Стрия.

Наразі в області триває робота над розробленням містобудівної документації регіонального масштабу, що включає внесення змін до схеми планування Львівщини.

Цей документ стане основою для створення комплексних планів територій територіальних громад і передбачить резервування земель для об’єктів загальнодержавного значення.

Основні питання, що розглядають у процесі коригування схеми планування області:

Функціонування летовищ у Львівській області, зокрема міжнародного аеропорту «Львів» і майбутнє аеродрому «Львів-2»;

Можливість будівництва нового транспортного коридору в зоні між Вузловим і Радеховом, де вже існують транспортні артерії та залізничне сполучення. Це дало б поштовх інвестиціям у район із нині сільськогосподарським призначенням;

Проблеми індустріальних парків з урахуванням санітарно-захисних зон підприємств сільськогосподарського профілю, де санітарна зона птахофабрик досягає від 1 000 до 10 000 метрів, охоплюючи значні території;

Розвиток вітрової, гідроенергетики та малих підземних атомних реакторів, що мають забезпечити енергетичну безпеку області;

Проблематика природно-заповідного фонду, де площі ПЗФ і транспортна інфраструктура часто конфліктують через обмеження використання земель.

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Наприкінці 2024 року Сокільницька сільська рада додала до нового генплану ділянки поблизу злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Львів» для житлової забудови.

Міська влада Львова різко виступила проти цього рішення, аргументуючи, що забудова порушить санітарно-захисні та шумові зони аеропорту і заблокує його подальший розвиток. Як альтернативу запропонували інші земельні ділянки для житлового будівництва поза зоною впливу летовища.

Згодом Львівська міська рада представила концепцію розвитку території біля аеропорту: на колишніх ділянках житлової забудови планують збудувати вантажний термінал і логістичні центри.

У квітні 2024 року у цей конфлікт втрутилася Львівська ОВА, запропонувавши меморандум про співпрацю, який підписали 24 квітня. Він регулює забудову територій біля аеропорту, враховуючи інтереси жителів Сокільників.