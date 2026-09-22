Огляд подій навколо команди Садового

Андрій Садовий керує Львовом з 2006 року. За цей період у місті відбулися масштабні інфраструктурні зміни, проте його діяльність та роботи команди регулярно супроводжуються гострими дискусіями та критикою.

У матеріалі Insider UA висвітлюють кілька резонансних тем: долю Львівського автобусного заводу, питання містобудування та земельні суперечки, а також тривалу історію будівництва сміттєпереробного комплексу. Важливо розмежовувати оцінки авторів і їхніх джерел від підтверджених фактів.

ЛАЗ: занепад і майбутні плани використання території

Львівський автобусний завод, колишній один з найбільших машинобудівних комплексів міста, після приватизації опинився під контролем бізнесмена Ігоря Чуркіна. З часом завод втратив виробничі потужності і фактично припинив роботу.

Територія ЛАЗу, розташована на великій площі у Львові, уже довгі роки є предметом дискусій щодо її подальшого застосування. Міська рада публічно виступає проти житлового будівництва на цій ділянці.

До уваги громадськості також привернули масштабні пожежі, що траплялися на заводській території в різні роки. Проте без офіційних висновків слідства пов’язувати загоряння з планами забудови немає підстав.

Сміттєпереробний завод: міжнародний конфлікт на фоні інфраструктурного проєкту

Будівництво сміттєпереробного заводу стало ще одним болючим питанням для міської влади. ЛКП “Зелене місто” уклало угоду з польською компанією Control Process S.A. щодо реалізації цього масштабного проєкту.

Початок будівництва затягнувся. Львівська сторона заявляла про порушення строків та недотримання контрактних умов зі сторони польської компанії. Control Process у відповідь відкидав звинувачення, наголошуючи на проблемах з боку замовника.

У 2026 році Львів розірвав контракт, посилаючись на тривале невиконання зобов’язань підрядника. Control Process не погодилась з таким рішенням, і справа перейшла до судового розгляду.

Цей конфлікт набув міжнародного характеру — обговорення вийшли за межі простих взаємин між замовником і підрядником. Представники польської сторони закликали до переговорів і пошуку компромісу.

Містобудівна політика та земельні дискусії

Матеріал також торкається критики містобудівної політики Львова. Експерти та представники бізнесу піднімають питання щодо забудови, рішення з землекористування та відносин мера з девелоперами.

Оцінки не завжди є доказаними фактами — частина їх ґрунтується на думках окремих співрозмовників. Разом з тим, Садовий і міська адміністрація неодноразово озвучували свою позицію щодо суперечливих забудов і земельних питань.

Підсумовуючи, після майже двох десятиліть керівництва Львовом, навколо діяльності Садового накопичилось багато резонансних проблем. Серед них виділяються незавершений сміттєпереробний завод з тривалим юридичним спором і доля ЛАЗу, який залишається у фокусі громадської уваги. Містобудівна політика теж продовжує викликати дискусії.

Хто може змінити Андрія Садового?

Гучні скандали навколо Садового та політична ситуація в місті чітко вказують, що його шанси на переобрання дуже слабкі. Мер продовжує шукати підтримку, щоб зберегти владу і знизити тиск від правоохоронців у зв’язку з численними корупційними звинуваченнями.

За інформацією з оточення, Садовий почав активну, хоч поки що непублічну співпрацю з Томашем Фіалою, керівником Dragon Capital. Фіала володіє медіа-активами, зокрема виданнями Українська правда, NV, радіо NV. У обмін на інформаційну підтримку Садовий допомагає просуванню бізнес-проєктів Фіали у Львові. Першим результатом співпраці став новий McDonald’s на площі Ринок — Садовий сприяв виділенню приміщення, Фіала відповідає за розвиток франшизи.

Проте подальша доля цього тандему викликає сумніви через непостійність позицій Садового, який у минулому демонстрував політичні зміни курсу.

Водночас польський бізнес і політичні кола вже припинили підтримувати Садового. Один з впливових інвесторів Польщі, що працює з проєктами у Львові, розповів анонімно, що мер перебуває у чорному списку. Перевага віддається двом кандидатам: чинному голові Львівської ОДА Максиму Козицькому або народному депутату Миколі Княжицькому, співголові міжпарламентської групи ВРУ з Польщею.

Між Козицьким і Княжицьким немає конфліктів — хтось із них стане конкурентом Садового, а інший надасть підтримку. Польські бізнес-кола вже фінансують штаб та організовують кампанію на підтримку свого кандидата.

У медіаімперії Садового також відбуваються зміни. Кілька провідних журналістів та редакторів сайту 24-го каналу звільнилися після спроб перетворити медіа на платформу для просування Садового напередодні виборів. Скандали та корупційні теми закриваються, щоб не псувати імідж міського голови.