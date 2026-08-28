Медичний ліфт облаштують у львівській будівлі на вул. Чупринки

Львів реконструює будівлю КНП №2 на вул. Генерала Чупринки, 43. Там з’явиться медичний ліфт. Він відкриє доступ маломобільним пацієнтам і тим, хто їде на каталках.

Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради повідомив про роботи. Це відбулося на засіданні виконкому 28 серпня.

Ліфт пристосують для пацієнтів, які не можуть ходити самі.

«Це буде медичний ліфт, який буде пристосований для маломобільних груп населення, а також для пацієнтів, які є лежачими і поступають до нас на каталках. У подальшому цей корпус на вул. Генерала Чупринки, 43 використовуватиметься для стаціонарних відділень – гематологічного, неврологічного, ревматологічного та інших відділень», – розповів медичний директор Другого медичного об’єднання Львова Максим Павлов.

У корпусі встановлять МРТ. Ліфт дасть змогу людям з обмеженою рухливістю легко дістатися на обстеження.

«Там також буде встановлено важке медичне обладнання МРТ, куди маломобільні групи населення і пацієнти цієї категорії зможуть потрапити на обстеження», – додав Максим Павлов.

Встановлення ліфта входить у міські заходи зі створення безбар’єрного середовища. Львівська громада впроваджує Стратегію безбар’єрного простору до 2030 року.

Стратегія передбачає капітальні ремонти комунальних, освітніх і медичних закладів. Місто ставить пандуси, підйомники й ліфти. Воно також облаштовує безбар’єрні маршрути.

Створено за матеріалами: 032.ua