На Львівщині затвердили офіційні кордони «Чортового каменю»

У селищі Підкамінь Золочівського району офіційно зафіксували межі геологічної пам’ятки природи «Чортів камінь».

Інформацію про територію природно-заповідного фонду внесли до Державного земельного кадастру. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Йдеться про пам’ятку «Ерозійний останець морських рифів Товтрів або Медоборів Сарматського віку», розташовану поблизу смт Підкамінь, відому як «Чортів камінь». Її площа складає 3 тисячі квадратних метрів.

Скеля заввишки близько 16 метрів є фрагментом стародавнього бар’єрного рифу. Він сформувався приблизно 11–14 млн років тому у водах Сарматського моря з решток безхребетних тварин і водоростей.

Довгий час межі пам’ятки не були визначені безпосередньо на місцевості. За інформацією прокуратури, це створювало загрозу незаконного відчуження земель природно-заповідного фонду у приватну власність.

Для врегулювання ситуації Золочівська окружна прокуратура подала в суд позов до Підкамінської селищної ради. Суд підтримав вимоги прокурорів і зобов’язав визначити чіткі межі пам’ятки.

Зараз рішення суду виконали повністю: межі природно-заповідної території внесли до Державного земельного кадастру.

«Чортів камінь» є однією з головних природних родзинок Підкаменя. Поруч із пам’яткою та в самому селищі раніше проводили етнофестиваль «Підкамінь», який залучав учасників і гостей із різних регіонів України.