Городоцька у Львові: збої в роботі маршруток

На вулиці Городоцькій, біля зупинки «Привокзальний ринок», смугу для міського громадського транспорту регулярно займають автобуси приміського сполучення.

Мешканці повідомили про проблему через Гарячу лінію міста Львова.

«Смуга для міського громадського транспорту постійно зайнята автобусами приміського сполучення — відстій», — йдеться в зверненні.

Через це міські автобуси змушені виїжджати на смугу для легкового транспорту, створюючи загрозу руху і затори для решти транспорту.

Підписувач додає, що знак «Стоянка та зупинка заборонена» не вирішує проблему. Прохання — вжити невідкладних заходів для наведення порядку на дорозі.