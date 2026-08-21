У Львові планують облаштувати бомбосховища у підвалах комунальних багатоповерхівок

Львівська міськрада підготувала проєкт рішення про ремонт підвалів у комунальних будинках. Мета — облаштувати там найпростіші укриття для мешканців.

Відповідний документ з’явився 18 серпня 2026 року.

Йдеться про програму ремонту підвальних приміщень у житлових багатоквартирних будинках, а також нежитлових об’єктах комунальної власності. Усі ці приміщення планують пристосувати під найпростіші укриття на території Львівської громади.

Автори документа зазначають: багато підвалів житлових будинків та комунальних нежитлових приміщень, які теоретично могли б слугувати укриттями, зараз перебувають у непридатному стані. Їм потрібен капітальний ремонт.

“Проведення необхідних ремонтних робіт виключно за кошти співвласників багатоквартирних будинків є фінансово складним і не дозволяє забезпечити належні темпи приведення потенційних найпростіших укриттів у готовність до використання. Існує потреба у створенні системного механізму залучення коштів бюджету Львівської громади та співфінансування співвласників багатоквартирних будинків для проведення ремонтних робіт і дооснащення приміщень, які можуть використовуватися як найпростіші укриття” – зазначено у документі.

Фінансування розподілять так: 70% витрат покриє міський бюджет Львова, решту 30% — мешканці будинків.

За задумом авторів проєкту, ухвалення цього рішення має підвищити рівень безпеки львів’ян під час російських атак.

Раніше повідомлялося, що у Львові планують взяти на баланс укриття підприємств, які не використовуються за призначенням і розташовані поблизу житлової забудови.