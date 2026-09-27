В Шептицькому поліція затримала підозрюваного у вибуху гранати, постраждали четверо людей

Поліція Львівщини затримала 36-річного мешканця Шептицького району, який в центрі міста підірвав гранату.
Внаслідок вибуху поранення отримали четверо людей, проте загиблих немає. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на проспекті Тараса Шевченка у Шептицькому. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група Шептицького районного відділу поліції, вибухотехніки та інші служби Львівщини.
Осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік — усі місцеві мешканці. Постраждалих доставили до лікарні, їхньому життю наразі нічого не загрожує.
Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці. Його оперативно затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачене позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває, найближчим часом суд визначить запобіжний захід затриманому.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua