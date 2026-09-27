В Шептицькому поліція затримала підозрюваного у вибуху гранати, постраждали четверо людей

Поліція Львівщини затримала 36-річного мешканця Шептицького району, який в центрі міста підірвав гранату.

Внаслідок вибуху поранення отримали четверо людей, проте загиблих немає. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на проспекті Тараса Шевченка у Шептицькому. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група Шептицького районного відділу поліції, вибухотехніки та інші служби Львівщини.

Осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік — усі місцеві мешканці. Постраждалих доставили до лікарні, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці. Його оперативно затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачене позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває, найближчим часом суд визначить запобіжний захід затриманому.