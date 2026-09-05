Львів прийняв свій перший Панаїр

Сьогодні у Львові вперше провели Панаїр — традиційне свято греків України.

Про це повідомив нардеп Олег Синютка.

Але за цим святом стоїть довга історія.

У 1778 році тисячі кримських греків переселили з Криму до Північного Приазов’я. Вони прибули з Кафі, Бахчисарая, Балаклави, Карасубазара, Гезльова та інших міст. Уже у 1780 році розпочали будувати нове життя на березі Азовського моря. За однією з версій, саме ці люди заснували Маріуполь і десятки грецьких сіл навколо нього.

Через століття історія знову повторилася. Після початку російської агресії частина греків Приазов’я змушена була покинути домівки. Багато з них знайшли прихисток у Львові. Для греків це місто не випадкове.

Ще в XVI столітті тут жив Костянтин Корнякт, грек із Криту. Він був одним із найвідоміших львівських купців і меценатів. Його кам’яниця і досі стоїть на площі Ринок.



















За словами нардепа, Панаїр відображає історію народу, який втрачав домівки і змінював міста. Попри це грецька спільнота завжди зберігала свою ідентичність та самобутність.

“Це традиційне релігійне, громадське та родинне свято греків України”, — сказав начальник ЛОВА Максим Козицький. За його словами, свято об’єднує людей навколо спільної історії, культури та духовних традицій, а також нематеріальної спадщини.

Козицький додав, що сьогодні зафіксували рекорд України — понад 600 років безперервної історії проживання грецької громади на території держави. Це свідчить про глибоке переплетення історії греків з історією нашої країни.