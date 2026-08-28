На Личаківському кладовищі у Львові відбудеться поминальна молитва за загиблих Захисників України

29 серпня на Личаківському кладовищі у Львові проведуть поминальну молитву за полеглих Захисників України.
Цього дня Україна вшановує День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Капелани Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ очолять молитву. Вони проведуть спільні молитви на чотирьох полях почесних поховань.
Розклад молитви:
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10:30 – поле почесних поховань №76;
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10:50 – поле почесних поховань №67;
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11:00 – поле почесних поховань №86А, де поховані новітні Захисники;
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13:00 – поле почесних поховань №87 на вул. Пасічній, де також поховані новітні Захисники.
Поминальну молитву за полеглими військовими проводять на Личаківському кладовищі кожної останньої суботи місяця.
Цьогоріч у серпні вона збігається з Днем пам’яті Захисників України. День пам’яті відзначають щороку 29 серпня. Дата пов’язана з Іловайською трагедією 2014 року. Тоді російські війська обстріляли колони українських військових під час виходу з оточення попри домовленість про «зелений коридор».
Усі охочі можуть долучитися до спільної молитви за полеглих воїнів.
Створено за матеріалами: 032.ua