На Личаківському кладовищі у Львові відбудеться поминальна молитва за загиблих Захисників України

29 серпня на Личаківському кладовищі у Львові проведуть поминальну молитву за полеглих Захисників України.

Цього дня Україна вшановує День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Капелани Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ очолять молитву. Вони проведуть спільні молитви на чотирьох полях почесних поховань.

Розклад молитви:

10:30 – поле почесних поховань №76;

10:50 – поле почесних поховань №67;

11:00 – поле почесних поховань №86А, де поховані новітні Захисники;

13:00 – поле почесних поховань №87 на вул. Пасічній, де також поховані новітні Захисники.

Поминальну молитву за полеглими військовими проводять на Личаківському кладовищі кожної останньої суботи місяця.

Цьогоріч у серпні вона збігається з Днем пам’яті Захисників України. День пам’яті відзначають щороку 29 серпня. Дата пов’язана з Іловайською трагедією 2014 року. Тоді російські війська обстріляли колони українських військових під час виходу з оточення попри домовленість про «зелений коридор».

Усі охочі можуть долучитися до спільної молитви за полеглих воїнів.

Створено за матеріалами: 032.ua