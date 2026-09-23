Львівське комунальне підприємство висловило зауваження до нового генерального плану Сокільників

Комунальне підприємство “Львівводоканал” звернулось до суду з вимогою скасувати новий генеральний план Сокільників через спірне використання мереж водопостачання Львова.

У своєму офіційному повідомленні на Facebook “Львівводоканал” заявив про подання позову до Львівського окружного адміністративного суду. Мова йде про визнання протиправними та недійсними змін, внесених Сокільницькою сільрадою 30 грудня 2024 року щодо генерального плану села.

Ці зміни передбачають масштабне житлове будівництво, підключення якого планують здійснити через інженерні мережі міста Львова, зокрема системи водопостачання та водовідведення.

У підприємстві наголошують, що через генплан населення Сокільників має зрости з нинішніх 8,8 тисяч до понад 50,7 тисяч осіб. Нові житлові комплекси проєктують із централізованим водопостачанням та каналізацією, які будуть під’єднані до мереж Львова.

“Проєкт, розрахований на понад 50 тисяч мешканців, ігнорує технічні можливості водопостачальних мереж міста. Він не узгоджений ні з “Львівводоканалом”, ні з міською радою Львова”, – підкреслюють у підприємстві.

Керівник “Львівводоканалу” Дмитро Ванькович пояснив, що існуючий водозабір у Малечковичах, який вже обслуговує Сокільники, не витримає такого навантаження. При цьому власних джерел водопостачання і очисних споруд село не має.

Водночас, генплан передбачає приєднання мереж дощової каналізації Сокільників до Львівських систем і очищення стоків на міських очисних спорудах.

Проте у “Львівводоканалі” зазначають: Сокільницька сільрада не зверталась із пропозицією про таке підключення, а Львівська міська рада не дала на це дозволу.

“Проблема не в самому підключенні Сокільників до мереж міста. Технічно це наразі неможливо. Ми оскаржуємо затвердження документа, який передбачає таке підключення без погодження з балансоутримувачем мереж. Питання залишається неврегульованим, тому ухвалення генплану є передчасним”, – додав Ванькович.

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Наприкінці 2024 року Сокільницька сільрада включила до нового генерального плану земельні ділянки поблизу злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту “Львів”. Тут планується житлова забудова.

Львівська міська рада виступила проти такого рішення через можливе порушення санітарно-захисних та шумових зон аеропорту. Забудова, на їхню думку, загрожує розвитку державного підприємства. Село Сокільники запропонували перевести на інші ділянки для житлової забудови.

Згодом міськрада презентувала власну концепцію розвитку території біля аеропорту. Там пропонують збудувати вантажний термінал і логістичні центри замість житлової забудови.

У квітні 2025 року до процесу долучилась Львівська ОВА, яка заявила про роботу над меморандумом про співпрацю. Документ підписали 24 квітня. Він регламентує забудову навколо аеропорту і враховує інтереси мешканців Сокільників.