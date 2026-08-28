До вересня у Львові не курсуватиме маршрутка 56а

Ремонтники закривають заїзд і виїзд у Великих Грибовичах з міжнародної траси на кілька днів.

Сьогодні з 8:00 будівельники перекрили в’їзд до Великих Грибовичів із дороги Львів – Рава-Руська.

Роботи ведуть на перехресті з вулицею Дублянською всередині села. Обмеження знімуть орієнтовно 1 вересня.

Міський автобус №56а через це не курсує. Автобус №80 їздить без змін. Він заходить у село з боку Дублян.

Мешканців громади просять враховувати зміни при плануванні поїздок. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України замовило ремонт міжнародної магістралі.