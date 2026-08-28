Куликів вшанував 85-річчя легендарного актора Богдана Ступки

Куликів Львівського району відзначив 85 років від народження Богдана Ступки вечором пам’яті. Видатний актор театру і кіно, уродженець селища, зробив талант надбанням України.

Учасники поклали квіти біля пам’ятника акторові. Капелюхи стали символом його сценічних образів. Театральні мініатюри та спогади рідних і друзів створили атмосферу. Львівський джаз лунав, а фоторетроспектива показала періоди життя і творчості.

Поціновувачі театрального мистецтва прийшли на захід. Заслужений артист України Юрій Чеков поділився спогадами про Богдана Сильвестровича Ступку.

Куликівська селищна рада Львівського району наголосила на цьому. Для громади Богдан Ступка — земляк, а не лише всесвітньо відомий актор. Вони бережуть пам’ять і передають її наступним поколінням.