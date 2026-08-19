У Львові на Сихові Роман Удут продовжує службу у ТЦК

У Львові на Сихові в групі оповіщення ТЦК досі перебуває Роман Удуд — військовослужбовець, якого раніше звинувачували у побитті цивільного. Про це розповів ветеран Юрій Максимів.

“Скільки ще триватиме це свавілля та байдужість влади?

У суботу, 15 серпня, на вулиці Пасічній мене зупинила група оповіщення Сихівського РТЦК та СП.

Те, з чим я зіштовхнувся, не має нічого спільного із законною мобілізацією. Це відкритий безлад і зневага до людей. Представники ТЦК носили форму з грубими порушеннями, трималися нахабно, а бодікамер для фіксації дій у них взагалі не було. Один із них лише на секунду мигцем показав посвідчення й категорично відмовився пред’явити його ще раз.

Найгірше інше — хто саме проводить це так зване “оповіщення”, а по суті — бусифікацію. Після резонансного конфлікту на Сихові у цій самій групі знову з’явився Роман Удуд, той самий “спортсмен”, який публічно вдарив цивільну людину.

Яке моральне чи юридичне право мають такі “тилові герої” й ухилянти, як Удуд, ховатися від фронту в ТЦК та ще й вчити когось патріотизму?

Ухилянти не мають права переховуватися від захисту Батьківщини в затишних кабінетах чи групах оповіщення. Їхнє місце — на передовій. А в групах оповіщення повинні працювати виключно учасники бойових дій, які на власному досвіді знають ціну кожному рішенню.

Але найбільше обурює позиція нашої обласної влади, яка просто закриває очі на це беззаконня. Того ж дня я особисто зателефонував керівнику апарату ЛОВА Тарасу Греню. Чітко виклав йому всі порушення: відсутність бодікамер, неправильну форму, нахабну поведінку та присутність скандального Удуда. Попросив зв’язатися з Сихівським РТЦК і розібратися в ситуації. Відповідь пана Греня вразила своєю “компетентністю”: “Я телефонувати нікуди не буду і нічого з’ясовувати не буду”.

Тарасе Ярославовичу, ви просто ухилилися від власних обов’язків. Це не проста некомпетентність — це повна бездіяльність і байдужість до людей. Терпіння українців не безмежне. Куди ви втечете, коли воно врешті скінчиться?

Звертаюся до керівництва ЛОВА — Юрія Холода та Максима Козицького: скажіть, чи потрібні вам у команді такі ледачі й байдужі чиновники, які не здатні й не навчені думати?

Окремо закликаю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернути увагу на цей свавільний випадок, дати правову оцінку діям Сихівського РТЦК та СП, а також бездіяльності посадовців ЛОВА.

Я — ветеран.

Я захищав Україну зі зброєю в руках з 2014 по 2023 рік. Я як ніхто розумію критичну важливість мобілізації для виживання нашої держави. Але я ніколи не толеруватиму беззаконня, хамство та покривання ухилянтів у погонах!

Честь маю!”, — повідомив Юрій Максимів.