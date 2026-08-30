На Львівщині знайшли несанкціоноване звалище сміття (ФОТО)

Глинянська міська рада відшкодувала майже 1 млн грн збитків. Прокуратура забезпечила виконання судового рішення через несанкціоноване сміттєзвалище.

Прокурори Пустомитівської окружної прокуратури домоглися реального відшкодування шкоди. Міська рада Глинян сплатила кошти за розміщення незаконного звалища на землях громади.

Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів. Він залишив без змін рішення Господарського суду Львівської області про стягнення цих коштів із міської ради Глинян.

Власником земельної ділянки виступає міська рада. Закон покладає на неї обов’язок утримувати землі в належному стані.

Йдеться про ділянку комунальної власності між Глинянами та Мазовом. Площа сміттєзвалища перевищує 1 гектар.

Тривала бездіяльність щодо рекультивації старого сміттєзвалища сприяла накопиченню відходів. Влада не забезпечила обмеження доступу до території.

Несанкціоноване складування сміття засмітило та забруднило ділянки. Вміст фосфору, цинку, кадмію, кобальту, свинцю та міді перевищив норми.

Шкода довкіллю сягає майже 1 млн грн. Порушення законів про охорону земель та природи стали підставою для дій прокуратури.

Суд першої інстанції задовольнив позов прокурорів. Апеляційний суд підтвердив законність рішення та погодився з їхніми доводами. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури брали участь у судовому процесі.

Нині рішення суду виконано повністю. Завдані довкіллю збитки відшкодовано.