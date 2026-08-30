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На Львівщині маловоддя призвело до пересихання річок: рух води на Західному Бузі майже зупинився

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Львівщина потерпає від затяжного маловоддя, і стан річок регіону продовжує погіршуватися.

Вранці 30 серпня гідрологи зафіксували тривожний факт: на Західному Бузі та частині його притоків стік практично зупинився — вода стоїть на місці. Таку інформацію оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За минулу добу в області випало мінімум опадів — не більше 1 мм. Такої кількості вологи виявилося замало, щоб змінити ситуацію: рівні води коливалися в межах 1–5 см, і здебільшого продовжували падати.

На значній частині річок Львівщини показники води впритул підійшли до багаторічного мінімуму. А деінде вода опустилася нижче найнижчих позначок за весь час спостережень.

Найкритичніша ситуація склалася на таких ділянках:

  • Дністер поблизу Роздолу;
  • Тисмениця у межах Дрогобича;
  • Стрий біля Маткова;
  • Орява у Святославі;
  • Західний Буг;
  • Рата поблизу Волиці.

Додатково фахівці відзначають масштабне заростання русел водною рослинністю. Повну відсутність стоку спостерігають на Західному Бузі, а також на його притоках — Раті біля Волиці та Свині у Жовкві.

Рівень води й далі падатиме

У Львівській області й надалі діє попередження про стихійне гідрологічне явище через критично низькі рівні води.

Гідрометеорологи прогнозують: найближчу добу суттєвих змін не буде. Літня межень триматиметься на річках, коливання рівнів залишаться незначними, проте загальна тенденція — це подальший спад води.

Створено за матеріалами: 032.ua

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