На Львівщині маловоддя призвело до пересихання річок: рух води на Західному Бузі майже зупинився

Львівщина потерпає від затяжного маловоддя, і стан річок регіону продовжує погіршуватися.

Вранці 30 серпня гідрологи зафіксували тривожний факт: на Західному Бузі та частині його притоків стік практично зупинився — вода стоїть на місці. Таку інформацію оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За минулу добу в області випало мінімум опадів — не більше 1 мм. Такої кількості вологи виявилося замало, щоб змінити ситуацію: рівні води коливалися в межах 1–5 см, і здебільшого продовжували падати.

На значній частині річок Львівщини показники води впритул підійшли до багаторічного мінімуму. А деінде вода опустилася нижче найнижчих позначок за весь час спостережень.

Найкритичніша ситуація склалася на таких ділянках:

Дністер поблизу Роздолу;

Тисмениця у межах Дрогобича;

Стрий біля Маткова;

Орява у Святославі;

Західний Буг;

Рата поблизу Волиці.

Додатково фахівці відзначають масштабне заростання русел водною рослинністю. Повну відсутність стоку спостерігають на Західному Бузі, а також на його притоках — Раті біля Волиці та Свині у Жовкві.

Рівень води й далі падатиме

У Львівській області й надалі діє попередження про стихійне гідрологічне явище через критично низькі рівні води.

Гідрометеорологи прогнозують: найближчу добу суттєвих змін не буде. Літня межень триматиметься на річках, коливання рівнів залишаться незначними, проте загальна тенденція — це подальший спад води.