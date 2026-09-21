На львівському вокзалі відкриють преміальну лаунж-зону для комфортного відпочинку

«Укрзалізниця» з другої спроби обрала орендаря для приміщення площею 438,7 м² на Головному залізничному вокзалі Львова.

Тут планують облаштувати лаунж-зону для пасажирів із преміальними банківськими картками. Інформація базується на даних системи «Prozorro.Продажі».

В аукціоні брала участь лише одна компанія — ТОВ «Віп Стейшин». Вона запропонувала 372,1 тис. грн на місяць без ПДВ. Стартова ціна становила 368,35 тис. грн, тож фінальна ставка вищою лише на 3,75 тис. грн.

Йдеться про приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі Головного вокзалу за адресою пл. Двірцева, 1. За умовами торгів орендар має облаштувати тут спеціалізовану лаунж-зону для тимчасового перебування й обслуговування власників преміальних карток.

Договір укладатимуть на 2 роки й 11 місяців. Орендар зможе продавати в приміщенні продовольчі та підакцизні товари. Суборенда допускається за визначених умов. Приватизувати приміщення орендар не матиме права.

Оскільки будівля Головного вокзалу є пам’яткою архітектури місцевого значення, компанія має погодити дизайн інтер’єру й екстер’єру. Також потрібно дотримуватися вимог охоронного договору й забезпечити доступність простору для маломобільних людей.

Наразі в системі «Prozorro.Продажі» очікують на оприлюднення протоколу аукціону. Після формалізації результату з переможцем укладуть договір оренди.

Хто облаштує лаунж-зону

Переможцем аукціону стало київське ТОВ «Віп Стейшин», зареєстроване в 2018 році. Керівницею компанії є Наталія Світлична. Кінцевий бенефіціар — громадянин Ізраїлю Вячеслав Коломейський.

Основний вид діяльності підприємства — обслуговування наземного транспорту. Серед інших напрямків компанії — ресторанний бізнес, мобільне харчування, обслуговування напоями, туристичні послуги та оренда нерухомості.

Компанія вже надає преміальні послуги для пасажирів «Укрзалізниці». «Віп Стейшин» є оператором лаунж-зони Lounge ONE: Kyiv на третьому поверсі Південного вокзалу в Києві. Простір орієнтований на власників преміальних банківських карток, зокрема Mastercard World Black Edition і World Elite.