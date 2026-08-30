На Львівщині підняли Прапор Надії в знак підтримки полонених і зниклих безвісти захисників

У Львові біля Державного Прапора України з’явився ще один стяг — біло-чорний Прапор Надії. Він символізує підтримку українських військовополонених, цивільних бранців та людей, зниклих безвісти.

Про підняття прапора 30 серпня розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Стяг закріпили на головному прапорному майдані Львівщини. Білий колір символізує сподівання на звільнення та повернення додому захисників, захисниць і цивільних осіб. Чорний колір відображає біль, страждання та невизначеність, у якій живуть полонені та їхні рідні.

Започаткував традицію встановлення Прапорів Надії в Україні Герой України, оборонець Маріуполя та «Азовсталі» Сергій Волинський, відомий за позивним «Волина». Сам він пройшов через російський полон.

За словами Максима Козицького, зараз ведеться робота, щоб подібні прапори підняли в кожній громаді Львівщини.

Хто підняв Прапор Надії

На церемонію запросили трьох людей, чиї сім’ї зазнали полону або досі чекають новин про близьких, які зникли безвісти.

Серед запрошених був тринадцятирічний Матвій. Його батько Роман, військовий, зник безвісти 16 жовтня 2025 року. Родина хлопця вже десять місяців живе надією на його повернення.

Прапор підняла також Еліна Медина — прикордонниця та військова лікарка. Вона захищала Маріуполь, рятувала життя на «Азовсталі», надавала допомогу пораненим бійцям і цивільним, а згодом сама потрапила у російський полон.

Третім учасником церемонії став Максим — син військовополоненого воїна 12-ї бригади Національної гвардії «Азов» Андрія. Батько хлопця захищав Маріуполь, а після виходу з «Азовсталі» опинився в полоні. Під час теракту в Оленівці він зазнав важких поранень. Досі чоловік перебуває у російському полоні.

Створено за матеріалами: 032.ua