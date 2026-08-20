На Львівщині жінка зіштовхнула чоловіка з горища будинку (ФОТО)

Чоловік випав з висоти 3,5 метра у Дрогобичі: підозрюють знайому загиблого

У Дрогобичі правоохоронці розслідують загибель 50-річного чоловіка, який випав з горища закинутої будівлі. За версією слідства, до трагедії причетна 51-річна мешканка району, яка добре знала потерпілого.

Інцидент стався ввечері 15 серпня. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Компанія знайомих зібралася на піддашші старої нежилої будівлі поблизу центру міста. Там вони облаштували своєрідне «місце відпочинку», де регулярно проводили час. Того вечора під час випивки між жінкою та чоловіком спалахнула суперечка на ґрунті ревнощів.

Конфлікт швидко переріс у фізичне протистояння. Жінка штовхнула чоловіка обома руками, і той не втримав рівноваги. Він упав через відчинені двері горища прямо на землю біля будинку.

Падіння з висоти близько 3,5 метра виявилося фатальним. Чоловік отримав множинні переломи кісток грудної клітки. Присутні на місці події невдовзі розійшлися по домівках, а потерпілий помер від отриманих травм трохи згодом.

Тіло чоловіка, накрите простирадлом, наступного дня випадково знайшов сусід. Саме він і викликав поліцію на місце.

Слідчим вдалося оперативно встановити особу підозрюваної та затримати її.

Дрогобицька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі. Жінці вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого.

Слідство також планує дати правову оцінку дій усіх осіб, які знаходилися на місці події під час трагедії.

Досудове розслідування веде Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua