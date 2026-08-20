У Львові дорожній рух спантеличив автомобілістів

На вулиці Княгині Ольги у Львові сталася ситуація, яка неабияк здивувала учасників дорожнього руху.

Один із водіїв раптово виїхав на смугу зустрічного руху та продовжив рух у такому напрямку. Ця дорожня пригода потрапила на камеру, і відео вже поширюють у соціальних мережах.

Користувачі активно обговорюють побачене та висловлюють занепокоєння через подібну поведінку на дорозі. Такі маневри створюють реальну загрозу для інших учасників руху та можуть спричинити серйозну аварію.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua