Невропатолог зі Стрийщини вимагав хабар за медичні довідки для дитини з інвалідністю

Лікар вимагав у батька дитини з інвалідністю хабар у розмірі 11 500 гривень за безкоштовні довідки.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, правоохоронці викрили дитячого невропатолога-психіатра зі Стрийського району, який організував корупційну схему отримання хабарів за видачу офіційних медичних довідок для дітей з інвалідністю.

Слідство встановило, що в липні цього року лікар вимагав хабар у місцевого мешканця — батька 16-річної дівчини з вродженими вадами розвитку. Медик вимагав оплату за витяг із протоколу лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує діагноз дитини.

Отримавши рішення ЛКК про необхідність навчання за індивідуальною програмою, батько планував забезпечити доньці патронатне навчання з персональним учителем. У дівчини від народження є порушення опорно-рухового апарату та особливості нейророзвитку, тож вона не могла відвідувати школу фізично.

Медик знав про безкоштовність цієї послуги, але запевнив, що без доплати документ не отримаєш. Пропозиція була проста — за 2 000 гривень він допоможе оформити довідку.

Батько дитини погодився, адже без документів його донька не могла отримати якісної освіти. Проте ситуація не завершилась на цьому. Через кілька тижнів чоловік звернувся до того ж лікаря за іншим витягом із протоколу ЛКК. Цього разу довідка потрібна була для отримання пільгового розмитнення автомобіля, ввезеного з-за кордону як гуманітарна допомога для особи з інвалідністю.

За другий документ медик запросив вже 4 000 гривень.

У вересні дівчині потрібно було оформити групу інвалідності. Знову звернувшись до лікаря, батько почув, що без його допомоги отримати цей статус неможливо. За відповідні послуги лікар назвав суму 5 500 гривень.

Правоохоронці затримали невропатолога одразу після отримання останньої частини хабара. Загальна сума неправомірної вигоди становила 11 500 гривень.

Йому оголосили підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою виконувати функції держави, з одночасним вимаганням такої вигоди.