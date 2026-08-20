Комарнівська громада в останню путь провела Віталія Терлецького

У Комарнівській громаді повідомили про повернення тіла загиблого захисника Віталія Терлецького, який родом із села Нове Село. Чоловік загинув, обороняючи Україну та захищаючи її свободу.

У п’ятницю, 21 серпня, рівно о 12:00 кортеж із тілом військового вирушить із моргу у Львові до рідного села. Місцевих мешканців просять зібратися вздовж дороги, якою проїжджатиме траурний кортеж, і утворити живий коридор. Так громада вшанує пам’ять полеглого героя — у тиші та молитовному настрої.

Увечері того ж дня, 21 серпня, о 19:00 відбудеться парастас за загиблим воїном.

Наступного дня, у суботу 22 серпня, о 13:00 запланований чин поховання Віталія Терлецького. Громада висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого, дякуючи йому за хоробрість і самовіддану службу рідній землі.