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На Львівщині за минулу добу сталося майже 40 пожеж сухої трави та рослинності

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Рятувальники Львівщини за минулу добу загасили 39 пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 3,4 гектара сухостою.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Впродовж доби вогнеборці області ліквідували майже чотири десятки загорянь сухої рослинності. Загальна площа пожеж перевищила 3,4 гектара.

“Водночас рятувальники продовжують боротися з торф’яними пожежами. Кожен підпал сухої рослинності – це ризик, що вогонь вийде з-під контролю та пошириться на значну площу. Це знищена природа, загроза для людей і додаткове навантаження на рятувальників. Достатньо пориву вітру – і невелике займання може за лічені хвилини перетворитися на масштабну пожежу” – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що спалювання сухостою та сміття тягне за собою адміністративну відповідальність:

– для громадян штраф становить від 3 060 до 6 120 гривень;

– для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.

Рятувальники наголошують: мешканцям області варто відмовитися від спалювання сухої трави. В умовах воєнного стану кожен виїзд на ліквідацію такої пожежі – це не просто марна витрата ресурсів. Це справжній злочин проти безпеки громади.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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