На Львівщині за минулу добу сталося майже 40 пожеж сухої трави та рослинності

Рятувальники Львівщини за минулу добу загасили 39 пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 3,4 гектара сухостою.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Впродовж доби вогнеборці області ліквідували майже чотири десятки загорянь сухої рослинності. Загальна площа пожеж перевищила 3,4 гектара.

“Водночас рятувальники продовжують боротися з торф’яними пожежами. Кожен підпал сухої рослинності – це ризик, що вогонь вийде з-під контролю та пошириться на значну площу. Це знищена природа, загроза для людей і додаткове навантаження на рятувальників. Достатньо пориву вітру – і невелике займання може за лічені хвилини перетворитися на масштабну пожежу” – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що спалювання сухостою та сміття тягне за собою адміністративну відповідальність:

– для громадян штраф становить від 3 060 до 6 120 гривень;

– для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.

Рятувальники наголошують: мешканцям області варто відмовитися від спалювання сухої трави. В умовах воєнного стану кожен виїзд на ліквідацію такої пожежі – це не просто марна витрата ресурсів. Це справжній злочин проти безпеки громади.