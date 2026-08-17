Львівський санаторій викачував мінеральну воду без дозволу — збитки сягнули майже 920 тисяч гривень

На Львівщині керівнику санаторію загрожує суд за незаконний видобуток підземних мінеральних вод.

За версією слідства, підприємство завдало територіальній громаді збитків майже на 920 тисяч гривень. Про це повідомили в прокуратурі.

Пустомитівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 64-річного керівника санаторію. Йому висунули звинувачення за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідство встановило: чоловік знав про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами для видобутку підземних мінеральних вод на території Великолюбінського родовища. Проте свердловину не зупинили.

«Із листопада 2020 року до травня 2023 року санаторій продовжував забір мінеральної води без відповідного дозволу», — повідомили в прокуратурі.

За цей час, за даними слідства, підприємство незаконно видобуло майже 2 тисячі кубометрів підземних мінеральних вод.

«Згідно з розрахунками, селищній раді Львівського району завдали майже 920 тисяч гривень збитків. Прокурори вже заявили цивільний позов про їх відшкодування», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводили слідчі Львівського районного управління поліції №2. Оперативний супровід забезпечували працівники управління стратегічних розслідувань у Львівській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.