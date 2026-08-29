На Львівщині відбувся показ вистави «Коли цвіте папороть»

23 серпня на Львівщині відбулася унікальна культурна подія напередодні 35-ї річниці Незалежності України. Колектив Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької представив оперу-феєрію Євгена Станковича «Коли цвіте папороть» у стінах Жовківського замку.

Сотні містян і гостей зібралися на показ просто неба. Організатори облаштували сцену на подвір’ї історичної фортеці. Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького опікується відновленням замку.

Генеральний директор ЛНГМ Тарас Возняк зазначив, що галерея відновлює низку пам’яток. Жовківський замок колись слугував королівською резиденцією.

«Ми не тільки реставруємо замок… але також зробили сьогодні перший крок до того, щоб його оживити», — сказав Тарас Возняк. Цьогоріч тут показують лише одну виставу. Наступного 2027 року Жовква прийматиме міжнародний фестиваль опери та балету.

Генеральний директор і художній керівник Львівської опери Василь Вовкун давно мріяв започаткувати великий міжнародний оперний фестиваль. Він планував вистави просто неба на тлі історичних локацій.

Проєкт отримав підтримку державної програми «Тисячовесна». Показ опери-феєрії став своєрідною генеральною репетицією майбутнього «Жовква Опера Фесту».

Василь Вовкун нагадав непросту історію твору «Коли цвіте папороть». Радянська влада тривалий час забороняла оперу-феєрію. Її сценічна світова прем’єра відбулася лише 2017 року у Львівській опері. Твір досі залишається в репертуарі театру.

«Сьогодні Жовківський замок ожив! — констатував начальник Львівської ОВА Максим Козицький. — Музика, театр, хореографія, світло — і простір із понад чотирьохсотлітньою історією став великою сценою. «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича. Браво! Фундамент щорічного міжнародного фестивалю театрального мистецтва просто неба заклали! Величезна подяка за ідею Василю Вовкуну і Тарасу Возняку».

Це не просто вистава, а справжнє повернення української культури до наших історичних просторів. Фольк-опера-балет написали у 1970-х роках. Радянська влада заборонила його. Сьогодні твір звучить особливо сильно й актуально.

Постановка з нагоди найбільшого національного свята поєднує історичну пам’ять, мистецтво та сучасну Україну. Режисер-постановник вистави народний артист України Василь Вовкун родом із Жовківщини. У цьому полягає окрема символічність.

«Такі вечори ще раз нагадують: наша культура має глибоке коріння, велику силу і, попри все, — своє майбутнє», – пише генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда.

Дійство у стінах замку не залишило байдужим жодного глядача.