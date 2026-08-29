Працівники Дрогобицької солеварні заявили про незгоду зі зміною керівництва підприємства

Трудовий колектив Дрогобицької солеварні виступив проти зміни керівництва під час приватизації.

Працівники ТОВ «Дрогобицька солеварня» звернулися до Фонду державного майна України, Львівської ОВА та Львівської обласної ради. Вони закликають не допустити зміни керівництва до завершення процедури приватизації.

Колектив не заперечує проти приватизації. Вона може принести нові інвестиції, сучасні технології та можливості для розвитку.

Водночас працівники виступають проти призначення іншої особи на посаду керівника ще до кінця процедур.

Під керівництвом Олега Петренка підприємство демонструє суттєву позитивну динаміку.

Середньомісячні надходження зросли з 733 тис. грн у 2021 році до 3,35 млн грн у 2025-му.

За перше півріччя 2026 року вони вже становили 4,72 млн грн. Виробництво солі збільшилося з 222,3 т у 2021 році до 732,3 т у 2025-му.

За перше півріччя 2026 року воно вже перевищило показник усього 2021 року.

Прибуток зріс із 20,6 тис. грн у 2021 році до 849,2 тис. грн у 2025-му. За перше півріччя 2026 року прибуток до оподаткування становив 598,6 тис. грн.

Кількість робочих місць зросла з 29 до 53. Середня зарплата піднялася з 12 723 до 27 826 грн.

У 2021 — першому півріччі 2026 року в розвиток вклали понад 2,16 млн грн. Це становить 88% усіх капітальних інвестицій з 2013 року.

Зміна керівництва безпосередньо перед приватизацією створює ризики. Можливе зниження прозорості аукціону та нестабільність виробництва.

Це негативно вплине на трудовий колектив і зменшить інвестиційну привабливість підприємства.

Працівники просять не допускати зміни керівництва ТОВ «Дрогобицька солеварня» до завершення приватизації. Процес має пройти прозоро із врахуванням позиції трудового колективу.