Садовий одержав від Ощадбанку 582,6 млн грн

Ощадбанк та Львівська міська рада підписали кредитний договір на 582,6 млн грн. Термін кредиту становить 5 років.

Львівська міська територіальна громада спрямує ці кошти на інвестиційні проєкти. Вони модернізують критичну інфраструктуру міста.

Кредит оновить та реконструює стратегічні об’єкти житлово-комунального господарства. Він також реконструює і збудує об’єкти дорожньої інфраструктури. Банк профінансує модернізацію системи теплопостачання. Інші проєкти посилять енергетичну безпеку та життєстійкість Львова.

«Для Ощадбанку фінансування муніципалітетів – це передусім можливість допомагати громадам реалізовувати конкретні проєкти, які визначають їхню стійкість і якість життя мешканців. Новий кредит у 582,6 млн грн дасть Львову змогу продовжити оновлення житлово-комунальної та дорожньої інфраструктури, модернізацію теплопостачання та посилення енергетичної безпеки. Це також продовження системного партнерства Ощадбанку зі Львівською міською радою про що свідчить загальний обсяг фінансування міста за нашими кредитними угодами, який вже сягнув 2,09 млрд грн. Окремо хочу відзначити високий професіоналізм команди департаменту фінансової політики Львівської міської ради. Наша співпраця завжди проходить максимально продуктивно, що дозволяє швидко знаходити ефективні рішення для громади», зазначив Сергій Черніков, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

«Залучені 582,6 млн грн від Ощадбанку ми спрямуємо на 9 об’єктів, які безпосередньо впливають на життєстійкість міста та якість послуг для мешканців. Передусім йдеться про модернізацію теплопостачання, розвиток резервних джерел енергії та інші проєкти критичної інфраструктури. В умовах війни такі інвестиції – це не просто розвиток, а питання безперебійного функціонування міста, його енергетичної безпеки та готовності до будь-яких викликів. Саме тому, ухвалюючи рішення про запозичення, ми визначили пріоритетом об’єкти, які забезпечують стійкість Львова», – наголосила директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик.

Це вже третя кредитна угода Ощадбанку зі Львовом за останні три роки. Банк уклав попередні угоди у 2024 та 2025 роках. Тоді він надав місту 840 млн грн та 668,03 млн грн. Нова угода довела загальну суму фінансування Львівської громади до 2,09 млрд грн.

Ощадбанк уклав з українськими муніципалітетами кредитні угоди на 7,8 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення. Частка банку в кредитуванні муніципалітетів перевищує 64% станом на 1 серпня 2026 року.

Ощадбанк системно фінансує громади України. Він підтримує реалізацію проєктів із розвитку та модернізації міської інфраструктури. Банк підвищує енергетичну безпеку та посилює стійкість громад.