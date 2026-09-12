Борис Джонсон у Львові представив українське видання мемуарів «Кайданів нема»

У Львові Борис Джонсон представив українське видання своїх мемуарів «Кайданів нема».

Презентація відбулася 11 вересня у Львівському палаці мистецтв під час книжкового форуму.

У книзі Джонсон описує ключові події сучасної історії Великої Британії через призму власного досвіду. Він згадує роботу лондонського мера, каденцію прем’єр-міністра, процес Brexit, парламентські вибори 2019 року та пандемію Covid-19.

Автор також охоплює міжнародні й внутрішньополітичні кризи. Мемуари показують ухвалення державних рішень зсередини, дають змогу зрозуміти логіку й мотиви впливових політичних рішень.

Джонсон описує політичні конфлікти, кризові ситуації та власні помилки. Текст написаний у його характерному дотепному й самоіронічному стилі.

Окремі розділи присвячені питанням лідерства, відповідальності та управління державою в часи великих потрясінь. Автор детально аналізує Brexit, пандемію та внутрішні протистояння у Великій Британії.

Для українських читачів книга має особливе значення через позицію Джонсона щодо України. Він залишався одним із найпослідовніших прихильників України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Українське видання «Кайданів нема» містить вступне слово Валерія Залужного, посла України у Великій Британії й колишнього Головнокомандувача ЗСУ.

На презентації Джонсон говорив про російсько-українську війну і реакцію Заходу на агресію Росії.

«Люди забувають, що вторгнення Росії до України розпочалося ще в 2014 році. Пригадую, як приїхав до Києва 10 років тому, я побачив гарне місто, Дніпро, ваші неймовірні церкви. Вже тоді було враження неспокою, наче війська рано чи пізно підуть і сюди», — сказав Джонсон.

Він також підкреслив, що світ у 2014 році вчинив надто обережно. На його думку, це дало агресору відчуття безкарності.

«Я вважаю, що у 2014 році світ був дуже нерішучим. Всі були занепокоєні ситуацією, але не більше. У 2022 році лідери країн мали заявити й попередити росіян: якщо вони наважаться атакувати, то Україну є кому підтримати. А ми цього не зробили і сторона противника подумала, що їй усе можна», — зазначив колишній британський прем’єр.

Джонсон вважає, що Володимир Путін не зможе зламати опір українців. Водночас, на його думку, Путін не готовий відступати через наслідки війни для його режиму.

Видавці повідомляють, що мемуари стали бестселером The Sunday Times і потрапили до списків книгових підсумків року кількох британських видань.

Зустріч модерував український історик, публіцист і громадський діяч Володимир В’ятрович.