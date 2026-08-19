У Львові керівника рентгенкабінету звільнили з посади за підозрою в отриманні хабаря в розмірі $1000

Галицький районний суд Львова тимчасово відсторонив від посади начальника пересувного рентгенівського кабінету Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Строк відсторонення — два місяці. Медика підозрюють у отриманні тисячі доларів за обіцянку вплинути на колег-лікарів та допомогти військовослужбовцю отримати довідку про придатність лише до служби в частинах забезпечення.

Відповідне рішення суд ухвалив 10 серпня 2026 року.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, у липні до лікаря звернувся військовий. Під час огляду медик заявив про потребу пройти додаткові обстеження. Він одразу запропонував обговорити подробиці поза стінами медичного закладу.

Зустріч відбулася в ресторані «Святослав» у Винниках. Саме там лікар назвав першу суму — 4500 гривень за обстеження. Військовослужбовець погодився на оплату, впевнений, що йдеться про звичайну медичну послугу.

Однак під час наступного прийому медик озвучив нову вимогу — ще 1000 доларів. За ці кошти він нібито обіцяв домовитися з іншими лікарями, щоб чоловікові видали довідку про хворобу. Саме такий документ міг стати підставою для потрібного рішення військово-лікарської комісії.

За даними слідства, лікар діяв обережно: суму він не називав вголос, а показав жестами, аби уникнути прямих доказів.

30 липня військовослужбовець прийшов до кабінету медика та поклав на стіл тисячу доларів.

Гроші виявилися імітаційними — десять банкнот, зовні схожих на справжні стодоларові купюри. Лікар, як стверджує слідство, забрав їх і поклав у тумбочку під робочим столом.

Того ж дня чоловіка затримали.

Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, поєднаному з вимаганням.

За цією статтею передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура наполягала на тимчасовому усуненні підозрюваного від посади. Обвинувачення пояснювало це ризиком впливу на колег і свідків, а також можливістю знищення чи підробки документів.

Захист із цим не погоджувався. Адвокати наголошували: доказів впливу на свідків немає, а робота залишається єдиним джерелом доходу підозрюваного.

Суд врахував позицію слідства та відсторонив начальника пересувного рентгенівського кабінету від посади на два місяці — до 10 жовтня 2026 року.

Досудове розслідування триває.