На Львівщині спалахнув скандал навколо тіла загиблого захисника

На Львівщині родині привезли тіло захисника в чорному пакеті, практично без одягу та без підготовки. На тілі були забруднення, пісок, кров, видимі садна і синці. Матір загиблого змусили побачити сина в такому стані. Нам також повідомили, що труну відкривати не можна. Проте після її відкриття виникло ще більше питань.

Звертаються до ЗМІ з вимогою надати публічні пояснення. Чи знає голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, в якому стані передали тіло родині загиблого — Андрія Дриля, уродженця села Пукеничі Стрийської громади?

Те, що побачили рідні після доставки тіла додому, шокує. Це питання людської гідності, поваги до воїна і відповідальності служб, які мали підготувати тіло до поховання.

Натомість тіло привезли в чорному пакеті, майже без одягу та без належної підготовки. На ньому були забруднення, пісок, сліди крові, садна й синці.

Матір змусили дивитися на сина в такому вигляді. Нам казали не відкривати труну, але відкриття лише додало запитань.

Родині повідомили, що причиною смерті стала пневмонія. Проте стан тіла і знайдені ушкодження викликають серйозні сумніви щодо повноти цієї інформації.

Якщо тіло не підготували належним чином, тоді за що саме були оформлені і оплачені відповідні роботи?

Вимагають перевірити всі документи й платежі, пов’язані з підготовкою та транспортуванням тіла.

Окремі питання адресовані працівникам РТЦК та СП. Саме вони супроводжують процес передачі загиблого родині і повинні контролювати оформлення.

Хто перевіряв тіло перед тим, як його відправили матері? Хто підписав папери? Хто побачив, в якому стані тіло передається, і вирішив, що це прийнятно?

Тіло було у стані, який дозволяв підготувати його до поховання. Чому цього не зробили?

Чому українського воїна привезли додому до матері саме в такому вигляді?

Після всього, що ці люди зробили для України, чи повинна їхня остання дорога виглядати так?

Це чиєсь дитя, чийсь чоловік, чийсь батько. Людина, якої родина чекала додому.

Навіть після смерті він заслуговує на гідне ставлення, повагу й належне поховання.

Просимо журналістів надати цій ситуації розголосу. Допоможіть встановити правду і притягнути винних до відповідальності.

Ми хочемо знати, хто і чому допустив таке ставлення до загиблого захисника.

Ми хочемо знати, де, коли й за яких обставин помер воїн, і чи відповідає офіційно названа причина смерті дійсності.

Найголовніше — ми вимагаємо правду.

Якщо держава називає людину Героєм, вона має виявляти повагу не лише словами на сторінках, а й тим, як повертає його додому до матері.

Ганьба такому ставленню до захисників України.

Похорон військовослужбовця Андрія Дриля, який мав відбутися сьогодні в Пукеничах, переноситься на невизначений термін. Причина — нововиявлені обставини і звернення рідних до правоохоронних органів, повідомила Стрийська міська рада.