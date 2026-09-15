Керівниця фінансів Львова в серпні заробила понад 180 тисяч гривень

У серпні директорці департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторії Довжик нарахували 181 572,84 грн зарплати.

Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит надала деталі нарахувань.

До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 10 247,62 грн;

– доплата за ранг – 457,14 грн;

– надбавка за вислугу років – 4 281,90 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 14 986,67 грн;

– премія – 38 066,13 грн;

– відпустка – 17 954,34 грн;

– матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 91 213,41 грн;

– відрядження – 4 259,13 грн;

– індексація – 106,50 грн.

Із цієї суми посадовиця сплатила 41 761,74 грн податків і відрахувань. Чистий дохід становив 139 811,10 грн.

Попереднього місяця їй нарахували близько 93 тис. грн зарплати.

Вікторія Довжик на місцевих виборах 2020 року пройшла до міської ради від партії Самопоміч. Вона офіційно є членкинею цієї партії.

Раніше Довжик була депутаткою міськради попереднього скликання. У 2015 році вона пройшла до ради за виборчим списком партії Об’єднання Самопоміч.

У жовтні 2022 року вона очолила департамент фінансової політики Львівської міської ради. З 2017 року Довжик працювала радницею міського голови в апараті виконавчого комітету.

До цього вона була заступницею начальника управління і начальницею відділу економічного розвитку управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.