На Львівщині розкрили аферу з фейковими “двійнятами” для отримання статусу багатодітної родини

Слідчі розкрили схему виготовлення фіктивних свідоцтв про народження дітей. За їх допомогою чоловіки намагалися отримати статус багатодітних батьків та виїхати за межі країни під час дії воєнного стану.

За даними слідства, до оборудки в різний час причетні троє осіб. Про це повідомили в прокуратурі.

Спільники за гроші виготовляли на замовлення свідоцтва про народження неіснуючих дітей. Клієнти купували документи на ту кількість дітей, якої їм не вистачало для отримання статусу багатодітного батька.

Слідство встановило: спочатку 34-річний мешканець Київської області виготовив фіктивні свідоцтва про народження синів-двійнят для себе. У документах батьками дітей значилися він та його дружина.

Щоб приховати підробку, чоловік скористався реквізитами та печатками посольства України в одній із країн Євросоюзу. Документи додатково засвідчили апостилем і переклали українською мовою.

У листопаді 2022 року чоловік виїхав із цими паперами до Польщі, а згодом повернувся в Україну.

Переконавшись, що афера працює, він вирішив заробляти на виготовленні таких документів. До справи чоловік залучив свою 33-річну дружину та 34-річного знайомого із Запоріжжя.

За даними слідства, спільники виготовили щонайменше п’ять свідоцтв про народження неіснуючих дітей для двох чоловіків. У двох випадках мова йшла про документи на двійнят. За свої послуги вони отримували від 3500 до 5500 доларів.

Однак скористатися підробленими паперами для виїзду за кордон клієнтам не вдалося. Інспектори Державної прикордонної служби виявили фальшивки та відмовили чоловікам у перетині кордону.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова трьом спільникам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому групою осіб з корисливих мотивів.

Крім того, мешканцю Київської області додатково інкримінують підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів. Його дружині та знайомому також інкримінують підроблення офіційних документів.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до виготовлення підроблених документів, а також військовозобов’язаних, які могли скористатися послугами організаторів схеми.

Досудове розслідування проводить Львівське районне управління поліції №1. Оперативний супровід здійснюють співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. До викриття схеми також долучилися поліцейські УКР ГУНП у Львівській області та співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.