У Львові трьох чиновників Садового підозрюють у виплаті майже 12 млн грн за технічну сіль яку не доставили

Слідчі підозрюють трьох посадовців Сихівської, Франківської та Личаківської районних адміністрацій Львова. Вони виявили службову недбалість під час закупівлі технічної кам’яної солі. Чиновники підписали документи про отримання товару. Постачальник міг не доставити його частину.

Галицький районний суд Львова виніс ухвалу 20 серпня 2026 року. Документ фіксує ці обставини.

ТОВ «ІНТЕР ЛОГІСТІК Україна Л» постачало сіль у всіх трьох епізодах.

Сихівська районна адміністрація уклала договір у жовтні 2025 року. Вона закупила 3 тисячі тонн кам’яної солі майже за 8,52 млн грн.

Посадовець підписав накладні. Він підтвердив 2200 тонн, потім ще 800 тонн. Адміністрація повністю оплатила товар.

Слідство вважає інакше. Фактично могли не поставити 2131,5 тонни солі вартістю понад 6,05 млн грн.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру 23 червня 2026 року. Його звинувачують у службовій недбалості.

Франківська районна адміністрація замовила товар у жовтні 2025 року. Компанія мала дати 1500 тонн технічної солі за 4,185 млн грн.

Посадовець підписав накладні на 1075 та 425 тонн. Постачальник отримав усю суму за договором.

Слідчі вважають, що могли недопоставити 580,05 тонни солі на майже 1,62 млн грн.

Начальнику відділу благоустрою та інфраструктури теж повідомили про підозру.

Личаківська районна адміністрація уклала договір у грудні 2025 року. Вона придбала 1570 тонн солі більш ніж за 4,74 млн грн.

Начальник відділу комунального господарства підписав накладну. Він прийняв увесь обсяг. Райадміністрація повністю розрахувалася.

Матеріали розслідування вказують на недопоставку. Вона могла сягнути 1372,03 тонни солі на понад 4,14 млн грн.

Посадовцю оголосили підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість.

Судова ухвала наводить попередні розрахунки. Три райони Львова могли недоотримати загалом 4083,58 тонни технічної солі.

Слідство оцінює вартість можливо не поставленого товару. Вона становить понад 11,8 млн грн.

Слідчі повідомили всім трьом посадовцям про підозру 23 червня 2026 року.

Правоохоронцям треба допитати свідків. Вони отримають висновок судової економічної експертизи. Слідчі встановлять точний розмір збитків бюджету Львівської громади.

Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання слідчої. Він продовжив строк досудового розслідування.

ТОВ «ІНТЕР ЛОГІСТІК Україна Л» постачало сіль у всіх випадках. Компанію зареєстрували у Львові в грудні 2021 року. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Власником є Ярослав Чапельський.

У цій справі Ярославу Чапельському повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Суд обрав йому домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Слідство і суд встановлять остаточну суму збитків. Вони з’ясують усі обставини можливого кримінального правопорушення.