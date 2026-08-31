Львівська маршрутка з пасажирами врізалась у електроопору є постраждалі

Трьох пасажирів маршрутки госпіталізували після зіткнення з електроопорою у Львові.

Пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомила деталі.

Вчора 30 серпня близько 16:20 на вулиці Зубрівській 68-річний львів’янин керував автобусом БАЗ. Він намагався уникнути зіткнення з автомобілем, що раптово виїхав попереду. Водій врізався в електроопору.

У салоні їхали дев’ять пасажирів. Лікарі госпіталізували трьох із травмами. Це 17-річна і 45-річна жінки та 54-річний чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає обмеження волі до трьох років і позбавлення права керувати транспортом на той самий строк.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії.





