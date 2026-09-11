У Львові відкривається форум, присвячений онкології

11–12 вересня у Львові пройде ІІ Львівський онкологічний форум — майданчик для професійного діалогу, обміну досвідом і обговорення сучасних підходів до діагностики й лікування онкозахворювань.
Про захід повідомили у пресслужбі Львівського онкоцентру.
Цьогорічну програму сконцентрували на найактуальніших напрямах сучасної онкології:
🔹 Онкологія 2030: якою має бути система онкологічної допомоги в Україні?
🔹 «Молекули — мішень та зброя. Інноваційна онкологія — 2026»
🔹 Інновації в променевій терапії
🔹 Сучасні методи лікування та діагностики пухлин гортані
🔹 Інновації у діагностиці та лікуванні меланоми
🔹 Сучасна онкогастроентерологія: від верхніх відділів ШКТ до колоректальної зони
🔹 Онкогематологія: нова ера
Окремі професійні секції присвятять медсестринству в онкології — безпеці пацієнтів, підвищенню професіоналізму та пацієнтоорієнтованому догляду. Також розглянуть питання нутріціології в онкології.
На форум зберуться українські та іноземні фахівці, відомі експерти й цікаві спікери. У програмі — доповіді, майстер-класи та професійні дискусії.
Учасники зможуть безпосередньо обмінятися досвідом, знайти практичні рішення і обговорити шляхи підвищення якості допомоги пацієнтам.
“Це буде два дні про сучасну онкологію, інновації, практичні рішення та головне — про те, як разом підвищувати якість допомоги нашим пацієнтам”, — йдеться у повідомленні.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua