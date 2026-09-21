У Львові відновлюють сяйво історичних люстр і світильників Преображенської церкви

У Преображенській церкві на вулиці Краківській, 21 у Львові почали реставраційно-навчальний проєкт з порятунку історичних люстр і настінних світильників.

Фахівці вже приступили до детального огляду світильників. Вони документують їхній стан і фіксують пошкодження, щоб підготувати чіткий план реставраційних робіт.

Про старт проєкту повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Він наголосив, що освітлення значно впливає на сприйняття інтер’єру храму. Протягом багатьох років експлуатації люстри деформувалися, а електромережа потребує комплексного ремонту.

«Зробити це набагато складніше, ніж поміняти лампочку чи проводку у квартирі. Для такої роботи потрібні фахівці, і вони є», — зазначив Євген Бойко.

Нині реставратори вивчають кожен прилад, фіксують матеріали й ступінь пошкоджень. Зібрана документація стане основою для подальших етапів відновлення та консервації.

Роботу реалізують у співпраці з Фондом Ебергарда Шьока (Eberhard-Schöck-Stiftung) та Львівською національною академією мистецтв. Партнери забезпечують як експертну підтримку, так і навчальну складову проєкту.