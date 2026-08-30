У Львові чоловік загинув під колесами поїзда (ФОТО)

У Львові потяг збив чоловіка. Той загинув на місці.
Трагедія сталася 29 серпня близько 09:30 на вулиці Рудненській. 39-річний працівник депо, львів’янин, переходив колії.
Він потрапив під колеса потяга Джулинка-Гайворон. Від травм чоловік помер одразу.
Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження. Вони кваліфікують подію за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.
Це порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Санкція передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років.
Правоохоронці ведуть досудове розслідування. Вони з’ясовують усі обставини інциденту.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua