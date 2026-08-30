У Львові чоловік загинув під колесами поїзда (ФОТО)

У Львові потяг збив чоловіка. Той загинув на місці.

Трагедія сталася 29 серпня близько 09:30 на вулиці Рудненській. 39-річний працівник депо, львів’янин, переходив колії.

Він потрапив під колеса потяга Джулинка-Гайворон. Від травм чоловік помер одразу.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження. Вони кваліфікують подію за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Це порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Санкція передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Правоохоронці ведуть досудове розслідування. Вони з’ясовують усі обставини інциденту.







