Поблизу кордону з Польщею викрито контрабанду телефонів Apple на суму 850 тисяч гривень

Через пункт пропуску “Нижанковичі” намагалися ввезти незадекларовані товари.

Львівська митниця оприлюднила подробиці цієї справи у Фейсбуці.

У суботу, 19 вересня, у пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” митники зупинили водія легкового автомобіля Volkswagen Tiguan, 32-річного мешканця Львівщини. Чоловік повертався в Україну з Польщі та незаконно перевозив партію мобільних телефонів Apple iPhone.

32-річний водій обрав смугу спрощеного митного контролю “зелений коридор”. Під час огляду працівники митниці разом із прикордонниками в багажному відділенні знайшли чотири нові мобільні телефони Apple iPhone 18 Pro Max.

Паралельно митники оглянули Volkswagen Golf, під керуванням 24-річної мешканки Львівщини. У цьому автомобілі також виявили чотири мобільні телефони Apple iPhone 18 Pro Max.

Орієнтовна вартість виявлених гаджетів становить близько 850 тисяч гривень.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 850 тис. грн.

За фактом правопорушень митники склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами.